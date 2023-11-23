Київ виділив на підтримку ЗСУ ще 800 млн гривень – Кличко

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що сьогодні, 23 листопада, Київрада ухвалить рішення спрямувати Генштабу Збройних сил України пряму субвенцію в 500 млн грн і 300 млн грн передасть із резервного фонду через програму "Захисник Києва" столичним військовим частинам, які звернулися до влади міста за допомогою, повідомляє Ліга.Фінанси.

Для виділення коштів Київрада скоригує поточний кошторис видатків бюджету столиці, уточнив Кличко.

Мер нагадав, що раніше Київ надіслав із бюджету міста Міністерству оборони, Генштабу 300 млн грн.

На позаминулому позачерговому засіданні Київрада виділила майже 1,5 млрд грн додаткових коштів захисникам України. З них: 980 млн грн – ЗСУ, 100 млн грн – Нацгвардії України.

"Це кошти на придбання автотранспорту, БпЛА, оптичних прицілів, приладів нічного бачення, ремонт та відновлення техніки та інше найнеобхідніше нашим захисникам", – сказав Кличко.

Загалом у бюджеті Києва передбачено виділення 6,2 млрд грн силам оборони України.