Міноборони прискорило постачання нових зразків зброї на фронт

Міністерство оборони України прискорило постачання нових зразків зброї до війська – без очікування допуску до експлуатації і з випробовуваннями вже на полі бою постачання може скоротитися до 20 днів, повідомляє Українська правда.

Міноборони пояснює, що пришвидшення постачання стало можливим завдяки змінам до постанови Кабінету міністрів від 25.02.2015 № 345, що були внесені на засіданні Кабміну 21 листопада цього року з ініціативи міністра оборони Рустема Умєрова.

Очікується, що внаслідок цих змін процес постачання нових зразків озброєння та військової техніки скоротиться до 20 днів, хоча цей термін може змінюватися залежно від якості та повноти наданих виробником матеріалів.

Раніше для того, щоб зброя чи техніка потрапила до ЗСУ, виробники долали процедуру, яка складалася з шести етапів і могла затягуватись на кілька місяців.

Відтепер з неї вилучено одну найтриваліших бюрократичних перепон – видання наказу про допуск до експлуатації. Його погодження з різними структурами МОУ та Генштабу зазвичай тривало близько місяця.

"Оновлений fast track постачання зброї передбачає також і скорочення термінів на інших етапах. Зокрема, випробування нових зразків зброї та перевірка їхніх бойових характеристик відбуватиметься безпосередньо на полі бою.

В разі успішних результатів ніяких додаткових випробувань більше не потрібно (як це було, наприклад, з колісною самохідною гаубицею "Богдана", яка чудово зарекомендувала себе під час виконання бойових завдань)" , – йдеться в повідомленні.

Ще одна важлива зміна стосується закупівлі найзатребуваніших класів безпілотників ("мікро" та "міні") цивільного або ж подвійного призначення, які можна переобладнати для виконання бойових завдань.

Відтепер держзамовник може закуповувати такі БпЛА, навіть якщо вони не були допущені до експлуатації та кодифіковані як предмет постачання.