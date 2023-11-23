У Польщі назвали винуватця зернової кризи з Україною

Найвищий контрольний орган Польщі заявив, що дії польського Міністерства сільського господарства, пов'язані зі збільшенням імпорту українських зернових, були запізнілими, не підкріпленими відповідним аналізом і неефективними для польського аграрного ринку, повідомляє Європейська правда.

Польська Верховна палата контролю (NIK) представила звіт про неконтрольований приплив зерна та ріпаку до Польщі з України.

Безпосередньою причиною кризи називають заяву попереднього міністра сільського господарства Генрика Ковальчика, який закликав фермерів зберігати зерно, оскільки наприкінці року воно начебто буде дорожчим. За даними NIK, ця заява не була підкріплена жодним аналізом.

Міністерство також не провело жодного аналізу ризику, який війна в Україні становить для ринку.

"Воно запізно вжило заходів для захисту внутрішнього ринку. Крім того, воно не контролювало надходження неякісного зерна" , – сказав директор NIK Міхал Єнджейчик.

"Майже 230 000 тонн зерна і ріпаку було ввезено з України до Польщі для технічних цілей, а міністр сільського господарства і розвитку села навіть не знав про суб'єктів, які беруть участь у цій процедурі" , – сказав Єнджейчик.

Інспектори розкритикували і діяльність митних органів. Наприклад, вони виявили, що супровід зернових вантажів співробітниками митниці є дорогим і неефективним, а рішення про нього було прийнято лише заради медіа-ефекту.

Як відомо, у вересні 2023 року Єврокомісія скасувала обмеження на імпорт української сільгосппродукції до п’яти східних країн ЄС, яку запровадили через скарги місцевих фермерів. Але три держави – Польща, Словаччина та Угорщина – у відповідь оголосили про односторонні обмеження на український імпорт.