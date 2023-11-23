Новообраний президент Аргентини запропонував провести саміт щодо України

Новий Президент Аргентини Хав'єр Мілей запропонував президенту України Володимиру Зеленському провести в Аргентині саміт з країнами Латинської Америки щодо досягнення миру в Україні, повідомляє Укрінформ.

"Президент Мілей провів телефонні переговори з президентом Володимиром Зеленським та запропонував, щоб Аргентина провела конференцію між Латинською Америкою та Україною" , - йдеться у публікації радниці Мілея з зовнішньої політики Діани Мондіно.

За даними Мондіно, в Аргентині пропонують "стати штаб-квартирою заходу, якщо це буде доречно".

Президент України подякував Мілею за його "чітку підтримку" в контексті російського військового вторгнення.

"Жодної двозначності між добром та злом. Просто чітка підтримка України. Ми, українці, це усвідомлюємо та дуже цінуємо" , - зазначив Зеленський.

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з новообраним Президентом Аргентини Хав’єром Мілеєм, де обговорили можливу співпрацю двох держав щодо розслідування російських воєнних злочинів в Україні.