Президент Чехії спрогнозував, коли РФ зможе повністю відновити боєздатність
Президент Чехії Петр Павел вважає, що Росії знадобиться щонайменше п'ять-сім років для повного відновлення боєздатності. Про це він заявив на саміті глав держав Вишеградської групи, повідомляє Європейська правда.
"З іншого боку, в розрахунках є багато змінних, які можуть змінити ситуацію. Це дійсно залежатиме від результату війни в Україні", – уточнив Павел.
За його словами, все НАТО розглядає Росію як найбільшу загрозу в Європі, що означає необхідність реалістично готуватися до цього.
"Росія має понести відповідальність за втрачені людські життя та завдані збитки в Україні. Тому ми повинні рішуче продовжувати нашу всебічну підтримку України та її громадян, це в наших інтересах", – наголосив Павел.
Раніше чеський президент під час зустрічі з командувачами Збройних сил країни застеріг, що постачання зброї Києву не відповідають очікуванням і поглиблюють розчарування українських військових у Заході.