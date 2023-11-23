Лукашенко розкритикував Вірменію за відсутність на саміті ОДКБ

Самопроголошений білоруський президент Олександр Лукашенко засудив відсутність Вірменії на засіданні сесії Ради Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ), повідомляє Європейська правда.

За його словами, на зустрічі члени ОДКБ обговорювали ситуацію на Кавказі і "деяку незадоволеність одного з членів Ради колективної безпеки", маючи на увазі рішення Вірменії не бути присутнім на саміті організації в Мінську.

"Ми дійшли єдиного висновку, що проблемні питання завжди були і будуть. Якщо ми їх маємо намір вирішувати, то їх треба вирішувати за столом переговорів, не робити демарші без причин, без певних причин" , – обурився Лукашенко.

Раніше повідомляли, що президент РФ Володимир Путін у середу приїхав у Мінськ, де пройде сесія ОДКБ, яку проігнорував прем’єр Вірменії Нікол Пашинян.

Глава МЗС Білорусі Сергій Алєйнік заявив, що рішення в ОДКБ ухвалюють консенсусом, і попри відсутність вірменської сторони, сказав він, рішення будуть легітимними.

Секретар Ради безпеки Вірменії Армен Григорян пояснив раніше ігнорування зустрічей ОДКБ, що у країни "виникли численні питання" до організації, на які досі немає відповідей.