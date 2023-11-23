У Куп'янську можуть запровадити примусову евакуацію сімей із дітьми - голова ХОВА

Влада Харківської області розглядає можливість примусової евакуації сімей із дітьми з частини міста Куп'янськ. Це пов'язано з постійними обстрілами окупантів, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить заява голови Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова.

"Розглядається питання щодо оголошення обов'язкової евакуації в примусовий спосіб сімей з дітьми з інших прифронтових населених пунктів Куп'янщини. Зокрема з частини м. Куп'янськ, яка перебуває під постійними обстрілами" , - йдеться в повідомленні.

Евакуація в Харківській області

Напочатку листопада у п'яти громадах Куп'янського району, що в Харківській області, запровадили примусову евакуацію дітей. Тоді через небезпечні умови в більш надійні місця планували доправити 275 дітей та їх родини із 66 населених пунктів.

Зазначимо, що ситуація в Куп'янську наразі складна. Російські війська почали масивно обстрілювати місто одразу ж після того, як ЗСУ звільнили його восени 2022 року під час масштабної деокупації території Харківської області.

Куп'янський напрямок

Російські загарбники не мають особливих шансів ні в окупації міста, ні у виході на східний берег річки Оскіл у межах Харківської області. Однак попри це не перестають постійно обстрілювати Куп'янський район.

Як зазначив начальник служби зв’язків з громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо, наразі ведуться активні бойові дії в напрямку н.п. Синьківка.

Він зазначав, що в разі успіху ворога на цьому напрямку це дасть можливість розвинути атакувальні дії безпосередньо на сам Куп'янськ і вийти на берег річки Оскіл.