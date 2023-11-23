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Ожеледиця й до 50 см снігу: в ДСНС попередили про негоду найближчими днями

Ожеледиця й до 50 см снігу: в ДСНС попередили про негоду найближчими днями
Фото: Pixabay

Найближчими днями в низці областей України очікується суттєве погіршення погоди. Попереджають про ожеледицю, хуртовину й приріст снігового покрову до 50 сантиметрів, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

26 й 27 листопада сильні снігопади можна очікувати в:

  • Києві;
  • Київській області;
  • Чернігівській області;
  • Черкаській області;
  • Одеській області.

Зокрема мокрий сніг, дощ й місцями ожеледь очікуються в:

  • Сумській області;
  • Полтавській області;
  • Кіровоградській області;
  • Миколаївській області;
"Приріст снігового покриву 20-30 см, місцями 40-50 см; очікуються хуртовини, снігові замети, на дорогах ожеледиця", - пише пресслужба.

Зокрема значні дощі в Харківській, Дніпропетровській, Херсонській, Запорізькій областях та Криму.

Вітер:

  • в Одеській та Миколаївській областях 25-30 м/с;
  • у західних та східних областях пориви вітру 15-20 м/с;
  • на акваторії Чорного моря очікується до 25-30 м/с, висота хвиль до 20-30 дм й вночі 27 листопада - до 30-50 дм.
"Закликаємо бути обережними в ці дні і дотримуватися правил безпеки! Краще не плануйте дальні мандрівки на цей час", - пише пресслужба.

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