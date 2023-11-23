Зеленський увів у дію санкції проти 147 росіян та громадян інших країн

Президент Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів" про санкції щодо 147 громадян РФ та інших держав, пов'язаних із РФ, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорять укази укази №772/2023 і №773/2023.

У перший санкційний список потрапили 60 фізичних осіб - це громадян РФ, України, Кіпру, Білорусі, Німеччини, Узбекистану, Австрії, Великої Британії.

Зокрема, у списку згадано:

колишнього секретаря РНБО Володимира Сівковича, який переховується в РФ,

обвинуваченого в катастрофі авіалайнера "Малазійських авіаліній" рейсу МН17 Леоніда Харченка,

т.зв. уповноважену з прав людини окупаційної адміністрації Донецької області Дар'ю Морозову,

топменеджерів компаній групи USM російського олігарха Алішера Усманова, Назима Ефендієва, Вахтанга Кочарова і Валерія Казікаєва,

дружину ексголови USM Івана Стрешинського Наталію Давидову,

сина дружини Усманова Ірини Вінер - Натана Вінера.

Санкції проти них запроваджують на 10 років. Також передбачено блокування їх активів, анулювання ліцензій, обмеження на транзит і торговельні операції на території України, заборону на приватизацію та публічні закупівлі.

До другого санкційного списку потрапили 87 фізичних осіб - громадян РФ.

Серед них:

екскерівник адміністрації президента РФ Анатолій Чубайс,

командувач військ ППО-ПРО - заступник головкома Повітряно-космічних сил РФ Андрій Дьомін,

голова Рахункової палати та ексміністр фінансів РФ Олексій Кудрін,

батько, дружина та син українського колаборанта Євгена Балицького,

головний санітарний лікар Москви Олена Андреєва,

гендиректор нижньогородської фірми ТОВ "РемЭксСтрой" Олександр Дорофєєв,

генеральний директор ТОВ "Галактика" Олександр Герман.

Санкції проти 34 із них запроваджують на 10 років, 50 - на п'ять років, проти трьох - на три роки. Вони передбачають блокування активів, позбавлення державних нагород, анулювання ліцензій, заборону на транзит і торговельні операції на території України, виведення капіталу за кордон, на приватизацію, купівлю землі.

Санкції України проти РФ

Україна ввела багато рівнів санкцій проти Росії та пов’язаних з Кремлем олігархів. Ще на початку вторгнення у 2022 році НБУ заборонив обіг рубля та закрив російські державні банки. Українські суди постійно конфісковують російські активи.

Нагадаємо, у травні президент України Володимир Зеленський запропонував запровадити санкції проти Ірану на 50 років. Закон вже ухвалений Радою та набув чинності. Обмеження торкатимуться: повної заборони торговельних операцій; зупинки транзиту ресурсів; польотів й перевезення на територію України; запобігання виведенню капіталів резидентами Ірану.

Додамо, що 18 листопада Україна прийняла ряд санкцій проти фізичних та юридичних осіб, які підтримують РФ.