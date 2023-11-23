Міненерго: Україна отримала 6 тисяч тонн енергетичного обладнання з 34 країн

Від початку 2023 року до України надійшло 496 вантажів 34 країн гуманітарної допомоги для енергетичного сектору загальною вагою 5 938 тонн, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомляє пресслужба міністерства енергетики.

Зазначається, що донорами допомоги для української енергетики у цьому році стали 120 компаній, урядових інституцій і громадських організацій з 34 країн.

У міністерстві додають, що найбільше допомоги отримали енергетичні компанії Миколаївщини (657 тонн), Донеччини (494 тонни), Херсонщини (454 тонни). Також значний обсяг устаткування від партнерів було передано для потреб енергокомпаній Харківської, Чернігівської, Сумської, Запорізької та Одеської областей.

"Серед отриманого устаткування від партнерів – генератори, трансформатори та автотрансформатори, обмежувачі перенапруги, автоматичні вимикачі різної потужності, спецтехніка тощо. Частина отриманого обладнання (понад 5,2 тисячі тонн) уже розподілене між 104 компаніями паливно-енергетичного комплексу" , – йдеться в повідомленні.

Загалом від початку великої війни до України надійшло понад 10,5 тис тонн енергетичного обладнання з 35 країн.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялось, що до України мають надійти трансформатори та сонячні панелі від японських партнерів.