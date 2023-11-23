Польські перевізники можуть заблокувати ще один пункт пропуску на кордоні з Україною

Кількість заблокованих пунктів пропуску на польському кордоні може зрости до п'яти, протестувальники можуть заблокувати ПП "Нижанковичі-Мальховіце", повідомляє Європейська правда.

Про це повідомила Державна митна служба у Telegram-каналі.

"За непідтвердженою інформацією, є наміри поширити блокаду також на пункт контролю "Нижанковичі-Мальховіце". Там електронна черга з вантажних автомобілів на виїзд з України зросла з 1,3 тис. до 2 тис. автомобілів", – зазначено в повідомленні.

Лідер польських перевізників, які блокують кордон, Рафал Меклер з ультраправого Національного руху оприлюднив мапу, на якій позначив хрестами місця на кордоні і зазначив "вікна", які ще відкриті для виїзду з України.

"Є запас для ескалації", – написав Меклер.

Незаблокованими на польському кордоні залишаються два пункти пропуску, які відкриті для порожніх вантажівок: "Нижанковичі-Мальховіце" і "Устилуг-Зосін".

За словами Меклера, протестувальники наполягають на поверненні до системи видачі дозволів українським вантажоперевізникам у Євросоюзі, що не поширюватиметься на гуманітарну й військову допомогу, а також створенні окремих коридорів і "живої" черги на виїзд порожніх автомобілів із номерами ЄС на пунктах пропуску.

"Отримуємо це на папері і в той самий момент йдемо з кордону. М'яч на боці України", – написав Меклер.

Як повідомлялося, польські перевізники, які з 6 листопада блокують три КПП на кордоні з Україною для вантажівок, у четвер почали блокаду ще одного пункту пропуску – "Медика-Шегині". Їх блокада може тривати до 3 січня.

Напередодні організатор акції з блокування пунктів пропуску на кордоні з Україною Рафал Меклер, голова люблінського осередку ультраправої партії "Конфедерація", оголосив про намір продовжити протест на місяць – до 1 лютого 2024 року.

Верховна Рада 22 листопада звернулася до нових Сейму і Сенату Польщі з пропозицією щодо розблокування кордону для перевізників.