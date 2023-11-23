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Голова Євроради не згоден, що український контрнаступ "провалився"

Голова Євроради не згоден, що український контрнаступ "провалився"
Фото: Twitter

Очільник Європейської ради Шарль Мішель вважає, що ЄС повинен продовжувати підтримувати Україну зброєю, і не погоджується з тезою про те, що український контрнаступ "провалився", повідомляє Європейська правда.

Про це Мішель сказав в інтерв’ю Kyiv Independent.

Голова Євроради навів два приклади, які, на його думку, спростовують твердження про "провал" контрнаступу України.

"По-перше, те, як українська армія досягла величезного прогресу в Чорному морі, є надзвичайно важливим. Це великий крок у правильному напрямку. По-друге, нещодавній прогрес, досягнутий на лівому березі Дніпра, також дуже важливий", – сказав він.

Мішель додав, що ЄС повинен підтримувати Україну у військовому плані – як тренуючи українських військовослужбовців, так і постачаючи зброю.

"Нинішня ситуація показує, що нам потрібно прискорити і наростити наше виробництво, щоб підтримати Україну. А також тому, що в майбутньому ми розуміємо, що ЄС, який є дуже сильним економічним гравцем, є дуже сильним і потужним з погляду поширення спільних стандартів і внутрішніх норм по всьому світу", – додав європейський посадовець.

Цього тижня президент Європейської ради Шарль Мішель відвідав Україну з нагоди десятої річниці Революції Гідності.

Під час візиту він пообіцяв зробити все можливе, щоб Україна та Молдова до кінця року отримали рішення про початок переговорів про вступ до ЄС.

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