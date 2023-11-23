Зеленський: Україна доповнює своїми санкціями міжнародні санкційні механізми

Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 23 листопада відзначив, що українські спецслужби продовжать роботу над санкціями проти РФ, повідомляє Українська правда.

Про це говорить звернення Зеленського.

"Україна доповнює своїми санкціями міжнародні санкційні механізми. І ми працюємо, щоб санкції партнерів були поширені й на тих, проти кого вже ухвалені відповідні рішення України.

Сьогодні я підписав укази щодо більш як 300 юридичних та майже 150 фізичних осіб держави-терориста. І наші спеціальні служби, передусім Служба безпеки України, а також Кабінет Міністрів та РНБО продовжать відповідну роботу. Будуть і інші санкційні рішення".

Зеленський відзначив, що санкції проти понад 300 компаній і фізосіб із РФ й інших країн, які ввелись у дію у четвер - це синхронізація з партнерами щодо тих осіб, які прямо працюють на російську агресію або їй допомагають. А також це санкції проти суб’єктів держави-терориста, що мають стосунок до критичної інфраструктури.

Що передувало: