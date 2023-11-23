Естонія готова закрити кордон з Росією, але поки що для цього немає вагомого приводу

Уряд Естонії готовий закрити кордон із Росією, але поки що для цього немає вагомого приводу, повідомляє Європейська правда.

Про це на сьогоднішній пресконференції заявили члени кабінету міністрів, повідомляє ERR.

За словами прем'єр-міністра Каї Каллас, йдеться про гібридну атаку з боку Росії, і якщо становище з напливом мігрантів погіршиться, то кордони будуть закриті. Але поки що ситуація стабільна і перебуває під повним контролем.

Каллас зазначила, що наплив мігрантів з боку Росії не став несподіванкою для Естонії, і уряд уважно стежить за ситуацією.

"Зараз ми маємо справу з міграційною атакою малої інтенсивності. Оскільки у звичайній ситуації Російська Федерація не пропускає через свій кордон людей без необхідних документів. Але така діяльність Російської Федерації нітрохи не дивна – ми до цього готувалися, і передбачали, що вони будуть використовувати цю зброю проти нас", – сказала прем'єрка.

За її словами, на всіх прикордонних пунктах вже є усе необхідне для того, щоб їх закрити, якщо буде потрібно.

Як зазначив міністр закордонних справ Маргус Тсахкна, Естонія постійно перебуває на зв'язку з Фінляндією, і за потреби готова надати їй допомогу – оскільки йдеться про регіональну проблему, і Фінляндія не повинна залишитися з нею сам на сам.

Водночас за словами міністра внутрішніх справ Лаурі Ляенеметса, поки що ситуація на естонському кордоні перебуває під повним контролем, і ніхто не буде закривати кордони без вагомого приводу.

"Естонія не настільки слабка, що ми не зможемо розібратися з кількома десятками мігрантів у себе на кордоні. Якщо закрити кордон зараз, то це буде непропорційним заходом. І ми швидше покажемо нашу слабкість своїм ворогам, покажемо нашу невпевненість своїм партнерам, і, крім того, можемо вселити страх у наше суспільство. Що і є однією з цілей росіян при диригуванні цією гібридною атакою", – прокоментував Лаурі Ляенеметс.

Після рішення Фінляндії закрити усі, крім одного, пункти пропуску на кордоні з РФ Норвегія заявила про готовність зупинити роботу єдиного КПП на межі з Росією.

Фінські прикордонники повідомляли, що за останні місяці через пункти пропуску на південно-східному кордоні до Фінляндії намагалася потрапити винятково велика кількість людей, які не мають в'їзних документів.