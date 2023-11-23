Україна запропонувала ЄС створити моніторингову місію на кордоні з Польщею

Україна ініціювала створення моніторингової групи з боку Європейського Союзу на кордоні з Польщею, де понад два тижні польські перевізники блокують ключові пункти пропуску, повідомляє Європейська правда.

Про це у Facebook повідомив заступник міністра інфраструктури Сергій Деркач.

За словами Деркача, Київ пропонує, аби спостерігачі ЄС фіксували ситуацію, яка відбувається перед пунктами пропуску: "чи пропускаються небезпечні вантажі, яким чином перетинає кордон гуманітарна допомога, а головне – в яких умовах вже більше двох тижнів перебувають наші водії".

"Офіційний лист з такою пропозицією направили. Очікуємо відповідь", – додав він.

Урядовець також сказав, що Київ почав збір даних для евакуації українських водіїв, оскільки погодити її на переговорах із місцевою й центральною владою Польщі та ЄС не вдалось.

"Ми запропонували низку компромісів, польський уряд та Єврокомісія їх знають. Але домовитись про щось можливо лише тоді, коли є бажання домовлятись, а не лише бажання блокувати кордон", – підсумував Деркач.

Польські перевізники, які з 6 листопада блокують три КПП на кордоні з Україною для вантажівок, у четвер почали блокаду ще одного пункту пропуску – "Медика-Шегині". Їхня блокада може тривати до 3 січня.

Верховна Рада 22 листопада звернулася до нових Сейму і Сенату Польщі з пропозицією щодо розблокування кордону для перевізників.