Ізраїль заявив про ще два місяці війни проти Хамас після короткого перемир'я

Ізраїль посилить свої бойові дії проти ХАМАСу після короткого перемир'я. ЦАХАЛ планує воювати щонайменше два місяці, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант, повідомляє The Times of Israel.

"Те, що ви побачите найближчими днями, це спершу звільнення заручників. Цей перепочинок буде короткою" , - розповів Галант.

Військовим він заявив, що під час цього перерви у бойових діях необхідно підготуватися, поповнити запаси зброї та підготуватися до продовження.

"Продовження буде, тому що нам потрібно завершити перемогу і створити поштовх для наступних груп заручників, які повернуться тільки в результаті тиску" , - каже він.

Він також заявив, що навіть після завершення періоду інтенсивних боїв "буде багато операцій, у яких "Шайетет 13" матиме чим зайнятися, доки не припиниться військова загроза з боку сектора Газа, і ми матимемо свободу дій, щоб робити те, що ми хочемо. хочу в будь-який момент".

Війна в Ізраїль

На початку жовтня бойовики організації ХАМАС влаштували масштабне вторгнення до Ізраїлю. Під час нападу вони вбивали, а також викрадали військових та цивільних мешканців. Після цього Ізраїль оголосив початок операції проти терористів.

Бійці ЦАХАЛу дісталися до командного пункту бойовиків ХАМАС у лікарні Аль-Шіфа на території Сектора Газа та знищили сотні підземних тунелів у Газі. Також ізраїльські військові підірвали будівлю парламенту в Газі, яку використовували бойовики ХАМАС.

В ніч на 23 листопада Ізраїль схвалив угоду з ХАМАС про звільнення заручників, викрадених у Секторі Газа. Угода передбачає тимчасове припинення вогню.