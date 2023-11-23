МЗС Литви: Україна ризикує опинитися втягнутою у мирні переговори з РФ мимоволі

Україна ризикує опинитися втягнутою в мирні переговори з Росією мимоволі, оскільки союзники не забезпечують її зброєю і боєприпасами, необхідними для перемоги у війні, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс, повідомляє Bloomberg.

За його словами, відсутність у Києва ракетних систем і боєприпасів, а також багатомісячний процес ухвалення рішень у Євросоюзі можуть поставити Україну в становище, коли в неї не залишиться іншого виходу, окрім як просити миру.

"Це не було б вибором України. Та Україна, яку ми знаємо, і та Україна, якій ми допомагатимемо доти, доки ми дихаємо, ніколи б не вибрала переговори з терористами. Але реальність може виявитися саме такою" , - заявив міністр.

Колись широка підтримка України дає про себе знати в міру того, як контрнаступ заходить у глухий кут, а війна наближається до третього року.

"Це виглядає комічно, коли ми бачимо, що Північна Корея допомагає Росії більше, ніж Європейський союз Україні" , - сказав Ландсбергіс, маючи на увазі поставки з Пхеньяна в останні тижні.

Переговори України та РФ

Україна та Росія проводили кілька раундів переговорів на початку повномасштабного вторгнення. Але поки що вони "на паузі". Президент Володимир Зеленський та інші представники влади зазначали, що Україна не повернеться за стіл переговорів, доки Москва не виведе свої війська.

Американський телеканал NBC News із посиланням на американських та європейських чиновників заявив, що США та ЄС почали не публічно обговорювати з Україною питання про можливі мирні переговори з Росією. Ймовірно, вони передбачають деякі поступки з боку України.

При цьому президент Володимир Зеленський спростував, що США та ЄС тиснуть на Україну щодо мирних переговорів із Росією.