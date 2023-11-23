ЗМІ: Росія блокує призначення Мальти головою ОБСЄ на наступний рік
Росія на засіданні дипломатів Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) у Відні заблокувала обрання Мальти державою, яка головуватиме в Організації у 2024 році, повідомляє Європейська правда.
Про це повідомив брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк.
За даними Джозвяка, РФ у четвер заблокувала призначення Мальти головуючою державою в ОБСЄ, а також чотирьох топ-посадовців організації, включно з генеральним секретарем.
"Вони (росіяни. – Ред.) хочуть, щоб Лаврова прийняли наступного тижня в Північній Македонії на міністерській зустрічі ОБСЄ, (щоб) ухвалити остаточне рішення", – додав він.
ОБСЄ ухвалює всі рішення консенсусом, що Росія і використовує для шантажу організації.
Раніше цього тижня вона разом із Білоруссю наклали вето на затвердження Естонії наступним головою ОБСЄ у 2024 році. Москва ще з 2020-го неодноразово виступала проти такого призначення, посилаючись на те, що Естонія є членом НАТО.
На тлі спротиву РФ Мальта отримала пропозицію взяти на себе головування в ОБСЄ у 2024 році. Її розглядали як компромісний варіант, оскільки вона декларує нейтралітет, хоч і засудила російську агресію та, як член ЄС, приєдналась до санкцій проти Росії.
В ОБСЄ не перший місяць шукають способи зберегти функціонування організації через позицію Росії, яка відмовилась від співпраці, але може ветувати будь-яке рішення.