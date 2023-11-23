Сейм Латвії схвалив продовження підтримки українських біженців та передачу Україні авто

Латвія зможе передавати Україні рухоме майно (зокрема автомобілі), що перебуває у володінні Сейму, повідомляє Європейська правда.

Це випливає з ухвалених в остаточному читанні поправок до закону про підтримку українського цивільного населення, повідомляє LSM.lv.

Цей же законопроєкт подовжує первинну допомогу прибулим до Латвії жителям України ще на рік.

Із середини лютого закон дозволяє латвійській державі передавати Україні автомобілі, конфісковані у п'яних водіїв, і вона це вже не раз робила. Також самоврядування мають право жертвувати країні, що відбиває напад РФ, фінансові кошти або майно.

Ухвалені ж сьогодні Сеймом в остаточному читанні поправки дозволяють й іншим офіційним структурам безоплатно передавати Україні рухоме майно – для цього в кожному випадку знадобиться відповідне рішення Кабінету міністрів. Сам же Сейм за новим регулюванням зможе передавати Україні своє майно, ухвалюючи рішення самостійно, на підставі нормативів, що регулюють роботу парламенту.

LSM.lv зазначає, що, судячи з інформації Електронної системи закупівель, у володінні Сейму перебуває 71 одиниця техніки, а в листопаді було оголошено закупівлю на придбання полісів OCTA для більш ніж 60 легкових автомобілів, вантажного фургона, двох причепів і трактора. Здебільшого у володінні парламенту перебувають автомобілі Audi A6.

Ті самі поправки продовжили до кінця 2024-го програму первинної допомоги – зокрема з житлом і продовольством – українським біженцям, які прибувають до Латвії.

Крім того, Сейм Латвії у четвер одноголосно ухвалив заяву про підтримку початку переговорів про вступ України та Молдови до ЄС.