Швидкий старт переговорів з Києвом попередить втому ЄС від розширення – Стефанішина

Віцепрем’єрка з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина під час візиту до Відня в четвер виступила за швидке відкриття переговорів про вступ України до Європейського Союзу, повідомляє Європейська правда.

Про це пише Die Presse.

Українська урядовиця вважає, що до кінця року існує "вікно можливостей" для швидкого початку переговорів про вступ України, й Київ сподівається на "чіткий сигнал" від Брюсселя.

Говорячи про переваги такого рішення, вона наголосила, що це "дозволить запобігти поверненню втоми від розширення"; крім того, Україна також є великим європейським ринком, від якого ЄС тільки виграє.

Стефанішина додала, що можливе вето Угорщини Україна хоче попередити шляхом "діалогу" з Будапештом, зокрема для вирішення питання угорської меншини в Україні.

"Але всі дебати про майбутнє Європи не можуть обертатися навколо погроз одного глави уряду", – наголосила вона.

Віцепрем’єрка нагадала, що Україна вже багато років бореться за зближення з Європою: "Десять років потому ми стоїмо на порозі переговорів про вступ. Українці терплячі".

В останні дні надходять сигнали про те, що ЄС може не підтримати початок переговорів про вступ України під час грудневого саміту. Нібито розглядається можливість відкласти це рішення не березень через брак єдності у Євросоюзі. Угорщина публічно обіцяє блокувати позитивне для Києва рішення.