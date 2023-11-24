ISW: Іранські проксі можуть продовжити обстріл Ізраїлю

Вся "Вісь опору" (іранські проксі-угрупування) була залучена до обстрілів Ізраїлю, однак невідомо, чи припинять вони свої атаки під час тимчасового припинення вогню між ЦАХАЛ та ХАМАС.﻿ Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), пише Антон Малиновський, РБК-Україна.

Групи "Осі опору", включно з єменськими хуситами та Ісламським опором в Іраку, продовжують атакувати Ізраїль, поки ті обговорюють умови угоди про військову паузу з ХАМАС.

19 листопада бойовики хуситів викрали ізраїльський і японський вантажний корабель, який проходив через Червоне море, і 22 листопада запустили крилату ракету в Ейлаті. Ісламський рух опору в Іраку також почав використовувати балістичні ракети близької дальності проти американських сил у листопаді, в тому числі, і останніми днями.