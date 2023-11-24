У Міноборони РФ заявили про нічну атаку українських безпілотників на Крим

Російське Міноборони заявило, що вночі 24 листопада ППО збила над окупованим Кримом 13 безпілотників і ще 3 – над Волгоградською областю РФ, повідомляє Українська правда.

"Сьогодні вночі припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку із застосуванням безпілотних літальних апаратів літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації" , – йдеться в повідомленні окупантів.

У російському оборонному відомстві зазначають, що черговими засобами ППО знищено 16 БпЛА, з яких 13 – над Кримським півостровом і три – над територією Волгоградської області.