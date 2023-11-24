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Курс валют НБУ на 24 листопада

Курс валют НБУ на 24 листопада

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у п'ятницю, 24 листопада 2023 року

Курс долара порівняно з 23 листопада знизився до позначки 36.01 за 1 долар.

Євро подешевшав на 7 коп. до 39.27 за 1 євро.

Рубль подешевшав на 1 коп. до 4.07 за 10 рублів.

Фунт стерлінгів подешевшав на 4 коп. до 45.17 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка знизився на 9 коп. до 40.72 за 1 швейцарський франк.

Польський злотий подешевшав на 2 коп. до 9.00 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс
USD Долар 36.014 300 --0.053
EUR Євро 39,270 000 --0.065
RUB Рубль 0.406 890 --0.001
GBP Фунт стерлінгів 45.169 100 --0.043
CHF Швейцарський франк 40.721 700 --0.086
PLN Польський злотий 8.995 700 --0.019

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