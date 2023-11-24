Курс валют НБУ на 24 листопада
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у п'ятницю, 24 листопада 2023 року
Курс долара порівняно з 23 листопада знизився до позначки 36.01 за 1 долар.
Євро подешевшав на 7 коп. до 39.27 за 1 євро.
Рубль подешевшав на 1 коп. до 4.07 за 10 рублів.
Фунт стерлінгів подешевшав на 4 коп. до 45.17 за 1 фунт стерлінгів.
Курс швейцарського франка знизився на 9 коп. до 40.72 за 1 швейцарський франк.
Польський злотий подешевшав на 2 коп. до 9.00 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|36.014 300
|EUR
|Євро
|39,270 000
|RUB
|Рубль
|0.406 890
|GBP
|Фунт стерлінгів
|45.169 100
|CHF
|Швейцарський франк
|40.721 700
|PLN
|Польський злотий
|8.995 700