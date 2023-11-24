Курс валют НБУ на 24 листопада

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Курс основних валют, встановлений Національним банком України у п'ятницю, 24 листопада 2023 року

Курс долара порівняно з 23 листопада знизився до позначки 36.01 за 1 долар.

Євро подешевшав на 7 коп. до 39.27 за 1 євро.

Рубль подешевшав на 1 коп. до 4.07 за 10 рублів.

Фунт стерлінгів подешевшав на 4 коп. до 45.17 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка знизився на 9 коп. до 40.72 за 1 швейцарський франк.

Польський злотий подешевшав на 2 коп. до 9.00 за 1 польський злотий.