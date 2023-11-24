ППО вночі знищила три "Шахеди" – Повітряні сили
У ніч на 24 листопада українські військові збили три безпілотники-камікадзе типу Shahed, якими росіяни атакували Україну.
Про це повідомили в командуванні Повітряних сил ЗСУ.
"Противник атакував трьома ударними БпЛА типу Shahed із південно-східного напрямку. Усі три – знищено силами та засобами Повітряних Сил", – йдеться в повідомленні.
Генштаб ЗСУ в ранковому зведенні також повідомляє про атаку двома керованими авіаційними ракетами Х-59. Чи вдалося їх збити – не повідомляється.