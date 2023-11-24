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Росія за добу втратила 1100 військових і 30 танків – дані Генштабу ЗСУ

Росія за добу втратила 1100 військових і 30 танків – дані Генштабу ЗСУ
Фото: Facebook

За минулу добу РФ втратила приблизно 1100 військових, 30 танків, 31 артилерійську систему, дві реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) та іншу військову техніку в ході війни проти України.

Про це йдеться﻿ в повідомленні Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.11.23 орієнтовно склали:

  • особового складу − близько 322 900 (+1100) осіб,
  • танків − 5 496 (+30) од,
  • бойових броньованих машин − 10 256 (+32) од,
  • артилерійських систем − 7 833 (+31) од,
  • РСЗВ − 904 (+2) од,
  • засобів ППО − 595 (+4) од,
  • літаків − 323 (+0) од,
  • гелікоптерів − 324 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня − 5 800 (+1) од,
  • крилатих ракет − 1 564 (+0) од,
  • кораблів/катерів − 22 (+0) од,
  • підводних човнів − 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн − 10 230 (+32) од,
  • спеціальної техніки − 1 108 (+1) од.

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