Росія за добу втратила 1100 військових і 30 танків – дані Генштабу ЗСУ
За минулу добу РФ втратила приблизно 1100 військових, 30 танків, 31 артилерійську систему, дві реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) та іншу військову техніку в ході війни проти України.
Про це йдеться в повідомленні Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.11.23 орієнтовно склали:
- особового складу − близько 322 900 (+1100) осіб,
- танків − 5 496 (+30) од,
- бойових броньованих машин − 10 256 (+32) од,
- артилерійських систем − 7 833 (+31) од,
- РСЗВ − 904 (+2) од,
- засобів ППО − 595 (+4) од,
- літаків − 323 (+0) од,
- гелікоптерів − 324 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня − 5 800 (+1) од,
- крилатих ракет − 1 564 (+0) од,
- кораблів/катерів − 22 (+0) од,
- підводних човнів − 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн − 10 230 (+32) од,
- спеціальної техніки − 1 108 (+1) од.