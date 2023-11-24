У Канаді всі провінції визнали Голодомор геноцидом українців

Атлантична канадська провінція Острів Принца Едварда визнала Голодомор актом геноциду українців. Відповідний законопроєкт у третьому й завершальному читанні отримав одностайну підтримку депутатів, повідомляє Укрінформ.

"Острів Принца Едварда мусить приєднатися до інших провінцій у визнанні Українського голоду актом геноциду" , - йдеться у тексті ухваленого законопроєкту.

Окрім самого факту визнання геноциду, законопроєкт також на провінційному рівні визначає четверту суботу листопада Днем пам’яті Українського голоду й геноциду (Голодомору).

Додамо, що до провінційного парламенту законопроєкт уніс депутат від Ліберальної партії Гордон Макнілі. На його ухвалення депутатам знадобилося менш ніж три тижні.

Канада на державному рівні визнала Голодомор актом геноциду у 2008 році. Відтоді країна щороку вшановує День пам’яті жертв голодомору. Враховуючи рішення законодавчих зборів Острова Принца Едварда, усі десять канадських провінцій визнали Голодомор актом геноциду.