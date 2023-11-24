Почалось чотириденне перемир'я між Ізраїлем та ХАМАСом

Сьогодні, 24 листопада, о 7 ранку між Ізраїлем та терористичним угрупуванням ХАМАС розпочалося чотириденне перемир'я, укладене за посередництва Катару﻿. Про це повідомляє The Times of Israel, пише Ярослава Борзова, РБК-Україна.

У повідомленні зазначається, що за кілька годин до тимчасового припинення вогню в ізраїльських містах, які межують із Газою, залунали сирени.

Крім того, повідомлялося про інтенсивний обстріл Сектора Гази. Армія Ізраїлю намагалася продовжити свою місію проти ХАМАСу настільки, наскільки це було можливо в останні години перед паузою.

Як стверджують катарські посередники, о 16:00 буде звільнено 13 заручників, утримуваних в Газі, а потім невизначена кількість палестинських ув'язнених з ізраїльських в'язниць.

Протягом наступних чотирьох днів планується звільнити щонайменше 50 жінок та дітей, водночас 190 осіб залишаться в полоні палестинських бойовиків.

Угода про звільнення заручників

Ізраїль розробив угоду про звільнення заручників, що складається із п'яти етапів.

Напередодні Кабмін Ізраїлю схвалив угоду щодо звільнення близько 50 заручників. Бойовики ХАМАС згідно з планом протягом п'ятиденного припинення вогню звільнять 30 викрадених дітей, вісім матерів та ще 12 жінок.

При цьому президент Ізраїлю Іцхак Герцог заявив, що Єрусалим переживає "критичний годинник" перед запланованим звільненням заручників.