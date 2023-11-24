Зеленський популярніший у США за Байдена і Трампа – опитування

Президент Володимир Зеленський обігнав у популярності серед американців 45 і 46 президентів США Дональда Трампа та Джо Байдена. Про це свідчать дані опитування Economist/YouGov, повідомляє Ліга.net.

За даними опитування, 44% респондентів позитивно ставляться до Байдена, а 53% – негативно. Дії Трампа схвалюють 43% опитаних, 53% не схвалюють.

Зеленський є найпопулярнішим світовим лідером із рейтингом схвалення у 46%, лише 27% ставляться до нього негативно.

До мільярдера Ілона Маска позитивно ставляться 48%, 40% — негативно.

Китайський правитель Сі Цзіньпін має рейтинг схвалення 13%, 57% не схвалюють його дії. Антирейтинг диктатора Володимира Путіна – 76%, позитивно до глави Кремля ставляться 13%.

Респонденти були обрані із добровільної групи з використанням вибіркового зіставлення. Випадкова вибірка (стратифікована за статтю, віком, расою, освітою, географічним регіоном та реєстрацією виборців) була обрана під час опитування американської спільноти 2019 року.

Вибірку було зважено залежно від статі, віку, раси, освіти, явки на виборах 2020 року та президентських голосів, базової партійної приналежності та поточного статусу реєстрації виборців. Цільові показники демографічного зважування взято з опитування американської спільноти 2019 року.

Базова партійна ідентифікація — це остання відповідь респондента, дана до 1 листопада 2022 року, і вона зважується з урахуванням передбачуваного розподілу на той момент (33% демократів, 31% республіканців). Похибка для усієї вибірки становить приблизно 3%.