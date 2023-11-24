Понад 50 держав підтримали в ООН декларацію до роковин Голодомору – МЗС

55 держав-членів ООН та делегація ЄС підписали ініційовану Україною в ООН Декларацію до 90-х роковин Голодомору 1932–1933 років. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, повідомляє Європейська правда.

Він подякував кожній державі-члену, яка зайняла принципову позицію.

"Важливо, що увага до Голодомору в ООН зростає, а кількість підписів різко зросла в порівнянні з попереднім таким документом у 2018 році. Українська дипломатія продовжує працювати над відновленням історичної справедливості та вшануванням жертв Голодомору" , – написав міністр.

Він додав, що жахи Голодомору мають служити чітким нагадуванням нинішнім і майбутнім поколінням про необхідність запобігання подібним звірствам і спробам використання продовольства як зброї, які є одними з ключових складових російської агресії проти України.