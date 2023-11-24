Україна планує евакуювати водіїв, які застрягли на польському кордоні

Українських водіїв вантажівок, які застрягли на кордоні з Польщею, хочуть евакуювати. Україна збирає дані охочих. Про це заявив заступника міністра інфраструктури України Сергій Деркач, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.

Деркач наголосив, що водії, які вимушені стояти на кордоні, не мають відповідних умов. Йдеться про харчування, чергування "швидких", пожежників, санітарні умови.

У зв'язку з цим Україна ухвалила рішення евакуювати водіїв вантажівок, які висловлять таке бажання. Для цього потрібно заповнити форму﻿. Це можуть зробити водії або перевізники.