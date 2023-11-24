Україна планує евакуювати водіїв, які застрягли на польському кордоні
Українських водіїв вантажівок, які застрягли на кордоні з Польщею, хочуть евакуювати. Україна збирає дані охочих. Про це заявив заступника міністра інфраструктури України Сергій Деркач, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.
Деркач наголосив, що водії, які вимушені стояти на кордоні, не мають відповідних умов. Йдеться про харчування, чергування "швидких", пожежників, санітарні умови.
У зв'язку з цим Україна ухвалила рішення евакуювати водіїв вантажівок, які висловлять таке бажання. Для цього потрібно заповнити форму. Це можуть зробити водії або перевізники.
"Зі свого боку, ми розпочали збір даних для евакуації наших водіїв. У нас вже вичерпався час на погодження компромісів. Зараз наші водії при мінусовій температурі потерпають від дій кількох людей, що заблокували кордон за згоди місцевої влади", - додав Деркач.