США вперше скасували антидемпінгову міру проти української металургії

Міністерство торгівлі США вперше скасувало антидемпінговий захід, що застосовувався до української металургійної продукції. Про це заявили у Міністерство економіки України, повідомляє ЛігаБізнес.

16 листопада за результатами адміністративного перегляду антидемпінгових заходів щодо імпорту до США крученого дроту (prestressed concrete steel wire strand) походженням з України американське міністерство визначило демпінгову маржу для нього на рівні 0%. До цього вона становила 19,30% та діяла з 2021 року.

За інформацією Мінекономіки, зараз у США діє сім антидемпінгових заходів щодо імпорту з України таких товарів, як феросилікомарганець; арматура; прокат гарячекатаний плоский в рулонах; прокат вуглецевий гарячекатаний плоский не в рулонах; сталеві труби; катанка з вуглецевої й легованої сталі; безшовні труби. Деякі з цих заходів застосовуються з 1994 року.

На сайті Американської торговельної палати в Україні повідомляється, що за результатами перегляду Департамент торгівлі США визнав унікальні виклики для експорту з України під час повномасштабної війни з боку Росії та добросовісну цінову політику ПрАТ "Сталькант", яке експортує кручений дріт.

Під час огляду торгової політики у Світовій організації торгівлі, який відбувся у 2022 році, Україна просила скасувати всі чинні антидемпінгові заходи через війну, яка призвела до суттєвої зміни обставин в Україні.

США повідомили, що автоматичного скасування антидемпінгових заходів не буде. Разом із цим зацікавленим сторонами дозволили ініціювати перегляд у зв’язку зі зміною обставин.

"Зазначений вище успішний приклад ПрАТ "Стальканат" свідчить про готовність США переглядати антидемпінгові заходи для українських виробників. Відповідно, зараз найкращий момент для ініціювання перегляду антидемпінгових заходів" , – йдеться в повідомленні АТП в Україні.

1 листопада розпочалися процедури переглядів Комісією США з міжнародної торгівлі (USITC) антидемпінгових заходів щодо імпорту в США феросилікомарганцю, а також арматури та прутків з вуглецевої і легованої сталі походженням з України у зв’язку із закінченням строку їх застосування.