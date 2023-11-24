Гейтс: Штучний інтелект дозволить людям працювати три дні на тиждень

Штучний інтелект може не замінити людину, але може зробити триденний робочий тиждень можливим. Про це заявив американський підприємець, один із творців компанії Microsoft Білл Гейтс в подкасті What Now, повідомляє ЛігаБізнес.

Коли Гейтса запитали про загрозу штучного інтелекту для робочих місць, він відповів, що колись може настати час, коли людям "не доведеться працювати так багато".

"Якщо зрештою ви отримаєте суспільство, де вам доведеться працювати лише три дні на тиждень, це, мабуть, нормально" , — сказав Гейтс.

Він вважає, що буде такий час, коли "машини готуватимуть і прибиратимуть", а людям не потрібно буде працювати більше ніж п'ять днів на тиждень.

Гейтс раніше опублікував допис про потенційний вплив ШІ.

"Я не думаю, що вплив штучного інтелекту буде таким драматичним, як промислова революція, але він точно буде таким же великим, як поява ПК. Програми для обробки текстів не позбавили офісної роботи, але змінили її назавжди", – сказав тоді Гейтс.

Раніше генеральний директор JPMorgan Джеймі Даймон заявив, що завдяки штучному інтелекту наступне покоління працівників матиме лише 3,5-денний робочий тиждень.