Фінляндія хоче збільшити допомогу Україні у 2024 році

Уряд Фінляндії 23 листопада вніс до парламенту пропозицію щодо внесення змін до проєкту бюджету на 2024 рік. Окрім іншого, пропозиція включає поправки, щодо підтримки України, повідомляє Економічна правда.

Зокрема, пропонується збільшити на 95,7 млн євро максимальну суму дозволу на закупівлю військової техніки для збройних сил країни на 2024-2028 роки.

Пропозиція покриє вартість заміни техніки в результаті 19-го пакета матеріальної допомоги, наданого Україні. Відповідно видатки бюджету на 2024 рік зростуть на 20,7 млн євро. У результаті збільшення максимальна сума дозволу на закупівлю становитиме 1 млрд 451 мільйон євро.

Крім того, уряд пропонує збільшити капітал Finnfund на 25 мільйонів євро, який буде використовуватися для інвестицій і кредитів, орієнтованих на Україну.

Також пропонується надати згоду парламенту на компенсацію урядовим структурам за експортними гарантіями, наданими для просування експорту та інвестицій в Україну, на суму до 50 млн євро.

Фінляндія від початку великої війни надала допомоги Україні на суму 2,1 млрд євро.