У ЗСУ пояснили, чому спершу повідомляли про кілька груп "Шахедів"

Дрони-камікадзе "Шахед", якими росіяни щодня атакують Україну, летять кучно і не завжди Повітряні сили можуть розпізнати, один БПЛА запущено чи декілька. Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, пише Тетяна Степанова, РБК-Україна.

"Летить "Шахед" з одної в області в іншу. Фактично на межі областей українських вони летять, намагаючись обходити вогневі позиції наших мобільних вогневих груп, якщо у ворога є така інформація, чи позицій зенітних ракетних комплексів" , - сказав Ігнат.

Він зазначив, що якщо навіть один маркер на радарі видно, то це може бути не один "Шахед", а група.

"Тобто летять кучно. Таким чином, знати чи один він, два або чотири немає можливості. Тому ми завжди повідомляємо, що летить група, але це може бути й поодинокий "Шахед" , - пояснив речник.

Нагадаємо, російські загарбники в ніч на 24 листопада вчергове намагалися атакувати Україну. Росіяни випустили три дрони-камікадзе типу "Шахед". Усі БПЛА були знищені Повітряними силами.