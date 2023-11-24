Мінекономіки пропонує хоче мінімальні ціни на алкоголь

Міністерство економіки пропонує підвищити мінімальні роздрібні ціни на алкогольні напої.﻿ Про це йдеться у проєкті ухвали Кабінету міністрів, яке оприлюднили на сайті Мінекономіки, повідомляє Економічна правда.

Зокрема, ціни на горілку та лікеро-горілчані вироби (ЛГВ) пропонують підвищити на 5-13%, виноробну продукцію (крім ігристих та газованих винних напоїв) – на 40-85%, а на вина ігристі та газовані винні напої – на 12%.

Також планується встановити диференційований рівень мінімальних роздрібних цін на звичайні (не ігристі) вина, вина, вермути та інші зброжені напої залежно від виду та ємності тари/упаковки:

у скляній та іншій тарі ємністю 0,7 літра;

в упаковці типу Tetra-Pak та Bag in box;

металеві банки з харчового алюмінію;

полімерні пляшки марки ПЕТФ ємністю 1 літр.

Згідно з запропонованими розцінкам, мінімальні ціни підвищать:

на горілку на 4,7% - з 89,4 до 93,6 грн за пляшку 0,5 літра;

на коньяк (бренді) три зірочки – на 6%, зі 128,3 грн до 136 грн за 0,5 літра, чотири зірочки – на 6,6%, з 139,3 грн до 148,6 грн за 0,5 літра, п'ять зірочок – на 6,4%, з 151,7 грн до 161,4 грн за 0,5 літра.

на натуральні виноградні вина у скляній тарі ємністю 0,7 літра на 57% - з 42 грн до 66 грн;

ігристі вина у скляній тарі ємністю 0,7 літра та 0,75 літра – 11,9%, зі 109 грн до 122 грн за пляшку.

У Мінекономіки наголошують, що чинний розмір мінімальних цін був встановлений у 2021 році і більше не відповідає реальним витратам виробників на виробництво та реалізацію алкогольних напоїв та потребує коригування.

Очікується, що приведення мінімальних оптово-відпускних та роздрібних цін на алкогольні напої до економічно обґрунтованих та достатніх для відшкодування виробниками власних витрат на виробництво та реалізацію алкогольних напоїв збільшить надходження податків та зборів до державного та місцевого бюджету на 300 млн грн. А також сприятиме обмеженню вживання алкоголю населенням, скоротить кількість смертей, які відбуваються з цієї причини.