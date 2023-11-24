В Україні розгорнуть ще одну систему Patriot від Німеччини – посол

Додаткова система протиповітряної оборони Patriot з Німеччини буде розгорнута в Україні взимку. Про це заявив посол ФРН в Україні Мартін Єгер, повідомляє Укрінформ.

"Ситуація взимку зараз може стати дуже складною. Українська сторона зробила все можливе, щоб підготуватися до цієї ситуації, і ми допомогли з підготовкою. Я вже говорив про нашу підтримку протиповітряної оборони. На додачу до згаданих систем IRIS-T взимку тут буде розгорнута ще одна система Patriot з Німеччини" , - сказав дипломат.

Раніше повідомлялося, що Німеччина працює над передачею Україні додаткової системи протиповітряної оборони Patriot.