Блокування кордону з Польщею: у чергах приблизно 3700 вантажівок

Ситуація на кордоні з Польщею залишається непростою, наразі заблокованими є 4 пункти пропуску, у бік України в черзі перебувають приблизно 3700 вантажівок. Про це заявив речник Держприкордонслужби полковник Андрій Демченко, повідомляє Українська правда.

Офіцер нагадав, що в четвер 23 листопада учасники блокади розпочали свої дії ще на одному пункті пропуску "Медика" – "Шегині".

Інформацію про це ДПСУ отримала від польських колег, а до цього був лист, у якому йшлося про те, що блокування відбуватиметься з 23 по 26 листопада переважно в денний час з 10 до 21 години за київським часом.

Відповідно ввечері 23 листопада польські прикордонники поінформували Держприкордонслужбу України, що блокування знято, відповідно інтенсивність руху для вантажівок на цьому напрямку поновилася.

У п'ятницю 24 листопада після 10 години поляки відновили блокування цього напрямку.

Станом на ранок в бік України з польського боку кордону черга налічувала приблизно 1400 вантажівок, за даними суміжної сторони.

Водночас Демченко зазначив: ДПСУ не виключає, що кількість вантажівок на всіх напрямках може бути і більшою.

Окремо офіцер уточнив, що на кордоні зі Словаччиною рух вантажівок наразі не заблокований.