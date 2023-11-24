Чехи та словаки зібрали 400 тисяч євро на гелікоптер для ГУР

У Чехії та Словаччині у рамках ініціативи «Подарунок для Путіна» за тиждень зібрали 400 000 євро на закупівлю гелікоптера Black Hawk для Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Про це заявили в Головному управлінні розвідки, повідомляє Укрінформ.

"За перший тиждень небайдужі чехи та словаки задонатили на вертоліт понад 400 000 євро. Його загальна вартість становить близько 4,3 мільйона євро. За словами організаторів, гелікоптер вже оглянули авіаційні експерти з України ― він у хорошому стані та готовий виконувати бойові завдання" , - йдеться у повідомленні.

Зазначається, щойно буде зібрана необхідна для придбання сума, Міністерство оборони Чехії доправить Black Hawk українським розвідникам.

В ГУР МО зазначили, що в їхньому авіапарку вже є один такий гелікоптер, який допомагає виконувати бойові та спеціальні завдання, місії із доставки військових вантажів і особового складу, ведення радіоелектронної боротьби, а також евакуацію поранених.

Раніше у межах ініціативи "Подарунок для Путіна" чехи вже задонатили на придбання для Збройних сил України 15 комплексів протиповітряної оборони Viktor, танк Т-72 та РСЗВ RM-70 на загальну вартість у 2,3 млн доларів.