РФ обговорює з Китаєм будівництво підводного тунелю до Криму - WP

Після неодноразових ударів ЗСУ по Кримському мосту, росіяни шукають альтернативні шляхи доступу до окупованого Криму. Російські та китайські бізнесмени, пов’язані з урядом, обговорюють будівництво підводного тунелю, який з'єднає РФ з півостровом. Про це повідомляє The Washington Post, пише Тетяна Степанова, РБК-Україна.

Як повідомляє видання, переговори, які відбулися наприкінці жовтня, були спровоковані зростаючою стурбованістю Росії щодо безпеки незоконно збудованого мосту через Керченську протоку. Він є ключовою логістичною лінією для російської армії, але двічі зазнав атак ЗСУ та досі залишається вразливою ціллю українських військ.

Зазначається, що переговори підкреслюють рішучість Росії зберегти свій контроль над Кримом, який вона незаконно анексувала у 2014 році. А також зростаючу залежність Москви від Китаю як джерела глобальної підтримки.

На думку офіційних осіб США та інженерів, таку ідею буде важко реалізовувати. На будівництво, яке триватиме роками, потрібно буде витратити мільярди доларів. До того ж такі роботи ніколи не проводились в зоні бойових дій.

Але, попри сумніви щодо життєздатності плану, за словами експертів, у Росії є чіткі причини для його реалізації.

"Не зумівши досягти вирішальної перемоги у війні, Росія стикається з ризиком того, що Україна намагатиметься зірвати Керченський міст протягом наступних років" , - зазначив Олександр Габуєв, експерт із відносин між Москвою та Пекіном.

Аналітики зазначають, що Керченський тунель навряд чи вдасться завершити вчасно, щоб допомогти Росії у її військових зусиллях. Москва може розглядати його як довгострокову інвестицію - таку, яка має на меті забезпечити безпечний зв’язок із територією, за яку можна конкурувати впродовж десятиліть.

Проєкт також створить політичні та фінансові ризики для Китаю, який ніколи офіційно не визнавав анексію Криму Росією, і чиї компанії можуть потрапити в пастку економічних санкцій, які США та ЄС наклали на країну-агресора.

Попри це, перехоплені електронні листи свідчать про те, що одна з найбільших будівельних компаній Китаю заявила про свою готовність взяти участь. Вони були надані WP українськими чиновниками.

В одному з повідомлень йдеться, що Китайська залізнична будівельна корпорація CRCC "готова забезпечити будівництво залізничних і дорожніх об’єктів будь-якої складності в Кримському регіоні". Раніше корпорація неодноразово співпрацювала з РФ, зокрема, допомагаючи у розширенні ліній метро у Москві.