У Кабміні звернулися до ЄС через можливе вето Угорщини для України
Угорщина може накласти вето на майбутні переговори України з ЄС щодо вступу. Але це б означало безвідповідальність інших членів Європейського союзу. Про це заявила віцепрем'єрка з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.
Вважається, що після того, як Європейська комісія рекомендувала Раді ЄС розпочати переговори про вступ з Україною, усі зосередження на майбутній саміт лідерів ЄС, який відбудеться у грудні.
Очікується, що Угорщина може заблокувати переговори. Україна закликає ЄС обговорили це питання. Стефанішина зробила відповідну заяву на Німецькій раді з міжнародних відносин.
"Йдеться про те, щоб спілкуватися один з одним, переконувати один одного та допомагати тим, хто все ще сумнівається або хто намагається накласти вето на майбутнє Європи, говорити з ними та брати на себе відповідальність за це вето", - сказала вона.
Стефанішина натякає, що переговори про вступ України до ЄС не можуть бути заблокованими через рішення лише Угорщини. На її думку, це відповідальність всього блоку.
"Бо якщо говорити про вето однієї країни 15 грудня, то це не буде вето однієї країни. Це була б безвідповідальність інших - тих, хто не будує цього консенсусу, хто не працює над зосередженням на ширшій картині майбутнього Європи", - наголосила міністр.