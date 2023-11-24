У Кабміні звернулися до ЄС через можливе вето Угорщини для України

Угорщина може накласти вето на майбутні переговори України з ЄС щодо вступу. Але це б означало безвідповідальність інших членів Європейського союзу. Про це заявила віцепрем'єрка з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.

Вважається, що після того, як Європейська комісія рекомендувала Раді ЄС розпочати переговори про вступ з Україною, усі зосередження на майбутній саміт лідерів ЄС, який відбудеться у грудні.

Очікується, що Угорщина може заблокувати переговори. Україна закликає ЄС обговорили це питання. Стефанішина зробила відповідну заяву на Німецькій раді з міжнародних відносин.

"Йдеться про те, щоб спілкуватися один з одним, переконувати один одного та допомагати тим, хто все ще сумнівається або хто намагається накласти вето на майбутнє Європи, говорити з ними та брати на себе відповідальність за це вето" , - сказала вона.

Стефанішина натякає, що переговори про вступ України до ЄС не можуть бути заблокованими через рішення лише Угорщини. На її думку, це відповідальність всього блоку.