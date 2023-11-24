СБУ затримала на Херсонщині колаборанта, який "здав" батька окупантам
Контррозвідники Служби безпеки затримали депутата однієї із селищних рад на Херсонщині, який перейшов на бік ворога у період захоплення регіону, повідомляє Українська правда.
"Зловмисник (38-річний депутат Станіславської сільської ради) входив до складу забороненої Партії регіонів, а на початку повномасштабного вторгнення РФ (у березні 2022 року) зустрічав колони російських військ, які заходили на територію громади.
Під час окупації регіону він один з перших запропонував загарбникам свою "допомогу" у війні проти України. Для цього почав масово "здавати" агресору місця перебування учасників руху опору та членів їх сімей. Одним із перших кого "здав" зрадник – був його батько, що мав проукраїнську позицію та виступав проти збройної агресії РФ", – йдеться в повідомленні СБУ.
За даними спецслужби, батька-патріота відвезли до місцевої російської катівні. Там до нього застосовували численні тортури, якими намагались схилити до співпраці з росіянами.
При цьому депутата-зрадника призначили до окупаційної адміністрації, створеної на території громади під керівництвом гауляйтера Сальдо.
У псевдоустанові фігурант відповідав за розподіл "гумдопомоги" з РФ між прихильниками кремлівського режиму.
Також, за даними слідства, зрадник неодноразово брав участь у розграбуванні будинків місцевих жителів та викраденні людей, які чинили спротив загарбникам та їхнім поплічникам.
Крім того, фігурант з власної ініціативи "чергував" зі зброєю на російських блокпостах та "розквартировував" окупантів у помешканнях громадян, що виїхали на підконтрольну Україні територію.
Після звільнення селища він залишився на території громади, де намагався "залягти на дно" і таким чином уникнути правосуддя.
Завдяки комплексним заходам співробітники СБУ встановили місцеперебування зрадника і затримали його.
Під час обшуків у нього вилучили:
- паспорт громадянина РФ, який він отримав у червні 2022 року;
- партійний квиток забороненої Партії регіонів;
- пропагандистську символіку країни-агресора та інші речові докази незаконної діяльності.
Наразі на підставі зібраних Службою безпеки документів затриманому повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 2 ст.111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);
- ч. 2 ст.111-1 (колабораційна діяльність).
Йому обрано запобіжний захід – тримання під вартою. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.