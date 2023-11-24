Ізраїль та ХАМАС почали процес звільнення заручників – ЗМІ

Пенітенціарна служба Ізраїлю отримала список з 39 палестинських засуджених за тероризм, які будуть звільнені сьогодні в рамках угоди з ХАМАСом. Про це пише Times of Israel із посиланням на офіційне ізраїльське джерело, повідомляє Укрінформ.

За словами джерела, пенітенціарна служба розпочала оформлення 39 неповнолітніх ув'язнених і жінок. Їх ополудні перевезуть до в'язниці Офер на Західному березі річки Йордан, перед звільненням на Західному березі або в Східному Єрусалимі.

Вони вийдуть на волю лише після того, як будуть звільнені й ідентифіковані 13 ізраїльських заручників.

За словами палестинського комісара у справах ув'язнених Кадури Фареса, всі заручники з окупованого Західного берега або Єрусалиму будуть передані Міжнародному Комітету Червоного Хреста в ізраїльській військовій в'язниці Офер близько 16:00 за місцевим часом.