Які продукти можуть зникнути з магазинів через блокування кордону

Блокада українського кордону польськими перевізниками може призвести до зникнення деяких продовольчих товарів в магазинах. Водночас найбільше шкоди вона принесла українським експортерам. Про це заявив заступник голови "Всеукраїнської аграрної ради" (ВАР) Денис Марчук, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

"Що стосується імпорту, який може бути відсутній на полицях магазинів в Україні, то це може бути риба, яка частково імпортується, молочні продукти" , - сказав він.

Водночас він нагадав, що близько 80% продуктів, які споживаються в Україні, це внутрішнє виробництво.

"Тобто якогось дефіциту ми не будемо спостерігати. Можливо, це може обмежитися показниками по червоній рибі, устриці, кальмари. Такі "заморські речі". Але наскільки це буде критично, зараз ще важко сказати" , - додав експерт.

Марчук зазначив, що чим довше буде продовжуватися блокада, ти більше ситуація буде погіршуватися.

Блокада експорту

Заступник голови ВАР вважає, що блокада більше впливає на експортерів продукції з України. "Це кошти, які ми заробляємо, за ці кошти ми допомагаємо армії, ці кошти йдуть на оборону. І тут неможливість вчасно вивозити товаровиробникам - це критичний момент" , - додав він.

Марчук наголосив, що агровиробники очікують на формування нового уряду в Польщі, "щоб почати проводити конкретні перемовини".

"Поки не сформований новий уряд фактично немає з ким вести переговори. Чим раніше буде сформований новий уряд, визначені міністри, тим раніше можна було б входити в процес домовленостей" , - сказав представник ВАР.

За його словами, "те, що роблять зараз польські перевізники, перекриваючи рух, це пряме порушення законодавства ЄС щодо вільного пересування".