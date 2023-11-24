До України з візитом приїхала прем'єрка Литви

Глава литовського уряду Інгріда Шимоніте у п'ятницю, 24 листопада, прибула з візитом до України, повідомляє Європейська правда.

За її словами, спершу вона вшанувала пам’ять українських захисників, які загинули у розв’язаній Росією війні. Литовська прем'єрка опублікувала відповідні світлини.

"Під час моєї першої зупинки в Києві сьогодні я вшанувала чоловіків і жінок, які пожертвували своїм життям, захищаючи найфундаментальніші права нації: існувати і жити вільно. Вони віддали своє життя, щоб захистити всіх нас" , – зазначила Шимоніте.

Прем'єрка наголосила, що єдиний спосіб досягти тривалого і справедливого миру – це допомогти Україні якнайшвидше перемогти, відновити її повну територіальну цілісність, встановити міжнародне правосуддя та відбудувати її так, щоб вона стала сильнішою.