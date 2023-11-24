Туреччина заявила, що готова знову прийняти Україну та РФ для переговорів

Туреччина вбачає переговори найефективнішим способом усунення загроз та припинення війни та готова надати майданчик для проведення мирних переговорів між Україною та Росією. Про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан, повідомляє Укрінформ.

"Найефективнішим способом усунення загроз, безсумнівно, є якнайшвидше припинення війни шляхом переговорів… У разі визначення умов, Туреччина може знову прийняти мирні переговори між Росією та Україною" , - сказав міністр.

Хакан Фідан нагадав, що Туреччина надає політичну та стратегічну підтримку суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України, включаючи Крим.

Щодо палестино-ізраїльського конфлікту, міністр наголосив на тому, що повинно бути досягнуто повне припинення вогню, і до Гази має надійти допомога.

"Ми ведемо інтенсивну дипломатію на основі рішення про створення двох держав. У наших ініціативах і переговорах ми спостерігаємо, що єдиним рішенням ізраїльсько-палестинської проблеми є створення незалежної палестинської держави зі столицею Східним Єрусалимом" , - сказав Хакан Фідан.

Міністр нагадав про те, що Туреччина висловила готовність бути гарантом у досягненні домовленостей між Палестиною та Ізраїлем.