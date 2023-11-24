Ердоган розкритикував Радбез ООН за нефункціональність у конфлікті Ізраїлю та ХАМАСу

Радбез ООН продемонстрував свою нефункціональність у палестино-ізраїльському конфлікті, зокрема щодо реакції на відключення Ізраїлем електроенергії та водопостачання, постачання палива та продуктів харчування в Газу. Про це президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган сказав сьогодні, в режимі відеозвернення, на відкритті саміту зі стратегічних комунікацій Stratcom Summit 2023, що проходить 24-25 листопада в Стамбулі, повідомляє Укрінформ.

"Відключивши електроенергію, водопостачання, забезпечення паливом та їжею, Ізраїль вчинив воєнний злочин, відрізав зв’язок народу Гази із зовнішнім світом, аби про це не дізналися.

На жаль, міжнародні організації та глобальна система стикаються з вкрай негативним випробуванням перед обличчям цієї жорстокості. ﻿﻿ Рада Безпеки ООН, яка відповідає за забезпечення глобального миру та стабільності, залишилася повністю нефункціональною в цьому процесі", - сказав Ердоган.

Президент Туреччини нагадав про те, що Резолюція, яка була прийнята на Генеральній Асамблеї Організації Об’єднаних Націй, коли 40 країн утрималися, а 121 країна проголосувала "за", була важливою та цінною тим, що вона відображала загальну совість людства.

Президент Ердоган також розкритикував світові ЗМІ, які ігнорували злочини проти людяності, вчинені Ізраїлем у Газі.