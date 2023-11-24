У польських школах і дитсадках майже 300 тисяч дітей з України

Кількість українських дітей, які відвідують польські школи та дитячі садки у Польщі, наразі складає 286 534 особи. Про це пише газета Rzeczpospolita з посиланням на дані Міністерства освіти і науки (МОН), повідомляє Європейська правда.

Згідно з даними відомства, яке отримало видання, 183 461 учень з України – це ті, хто приїхав до Польщі після початку повномасштабного російського вторгнення та мають статус біженця, ще 103 073 – українці, які не мають такого статусу, але були в країні раніше.

Статистика МОН показує відмінності між двома групами, наприклад, найбільша кількість учнів з України, які приїхали до Польщі до повномасштабної війни, навчається в гімназіях – майже 39 тисячі, ще 32 тисячі – в початкових школах.

Серед біженців у вищих навчальних закладах навчається понад 11 тисяч учнів, а в початкових школах – майже 113 тисяч. У дитячих садках виховується 42,5 тисячі українських дітей, з яких 28 тисяч – біженці.

Урядові дані показують, що 1 719 257 громадян України легально проживають у Польщі та мають статус біженців у зв'язку з війною, з них 35,8 відсотка – особи віком до 18 років. Ще приблизно 1,5 мільйона – це українці, які були в країні до війни

Раніше Євросоюз завершив усі процедури, необхідні для продовження режиму тимчасового захисту для біженців із України на один рік – з 4 березня 2024 року до 4 березня 2025 року.