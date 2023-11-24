На Ставці розглядали мобілізацію, мають підготувати "комплексні рішення"
На засіданні Ставки Верховного головнокомандувача розглядали питання, пов'язані з мобілізацією. Зеленський доручив підготувати "комплексні рішення".
Про це йдеться в дописі президента в Telegram-каналі.
"Складні питання: мобілізація, демобілізація, ТЦК, ВЛК, ротація, строковики", – означив теми Ставки президент.
Як зазначає Зеленський, доповідали міністр оборони Умєров, головком Залужний, начальник Генштабу Шаптала, міністр охорони здоров’я Ляшко, очільник МВС Клименко, міністр закордонних справ Кулеба, директора ДБР Сухачов та перший заступник міністра оборони Павлюк.
"Доручив їхнім відомствам підготувати комплексні рішення", – підсумував Зеленський.