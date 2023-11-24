Українські електростанції можуть згенерувати третину від довоєнних обсягів – NYT

Внаслідок енергетичного терору генеруюча потужність України зменшилась вдвічі, через що взимку українські електростанції зможуть виробити лише третину від довоєнних обсягів електроенергії. Про це повідомляє The New York Times, пише Юлія Бойко, РБК-Україна.

"Станції вироблять 4,5 гігават електроенергії цієї зими, що становить третину довоєнного виробництва країни, згідно з даними ООН" , - йдеться в ньому.

Видання зазначає, що ситуація виглядає особливо поганою для теплових електростанцій, які є одним з основних елементів енергетичного балансу України.

В матеріалі підкреслили, що загалом генеруюча потужність України зменшилась в два рази у порівнянні з довоєнним рівнем.