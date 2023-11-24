Руйнування в Авдіївці більші, ніж в Бахмуті – Барабаш

Руйнування в Авдіївці перевищили за своїм масштабом Бахмут. Наразі окупанти кидають значні сили, щоб захопити українське місто. Про це заявив начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш в ефірі телемарафону, пише Ярослава Борзова, РБК-Україна.

Відповідаючи на запитання, Барабаш підкреслив, що в контексті руйнувань наразі Авдіївка виглядає набагато гірше у порівнянні з Бахмутом.

"На жаль, Авдіївка вже з вигляду наближається до Мар'їнки. Нагадаю, що Мар'їнка - це населений пункт, який в принципі вже не існує. Він уже стертий до фундаменту. Жодної вцілілої будівлі чи напівбудівлі там немає. Ну, а Авдіївка наближається до цього" , - поінформував Барабаш.

За його словами, кожного дня ворог б'є по місту ствольною артилерією, наносячи десятки масованих обстрілів.

"Від 8-10, а іноді й до 20, а буває й до 30 авіабомбових ударів відбувається. Це суто по місту" , - окреслив ситуацію начальник Авдіївської МВА.

Барабаш зазначив, що якщо говорити про удари по позиціях, то мова може йти й про сотні. Наразі ж ворог спрямовує дійсно великі сили, щоб взяти Авдіївку.